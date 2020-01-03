رسوم التأمين الطبى السعودى على المعتمرين تثير الجدل فى أوساط شركات السياحة

الشركات تشكو من التأمين الإجبارى..والمواطنين يرحبون بشرط عدم زيادة برامج العمرة



تبيانت ردود الافعال فى الوسط السياحى وأيضا فى أوساط المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة حول قرار السلطات السعودية والذى تم تفغيله منذ بداية العام الجديد والخاص بتطبيق التأمين الصحى على المعتمرين المصريين مقابل سداد ١٨٩ريال سعودى نظير العلاج فى المستشفيات السعودية إذا لزم الامر .

من جانبها شكت غالبية شركات السياحة من رسوم التأمين الصحي الذي فرضته المملكة العربية السعودية على كل معتمر مصري نظير العلاج بالمستشفيات السعودية والمقدر بـ189 ريال على كل معتمر، والذي جرى تطبيقه رسميا بداية من العام الجديد.

وفى المقابل رحب المواطنون المصريون الراغبون فى أداء رحلات العمرة لهذا العام بهذا الاجراء الذى سيتيح لهم العلاج فى المستشفيات السعودية دون تكلفة اضافية عليهم او زيادة قيمة البرنامج المتفق عليه مع الشركات المنظمة للعمرة وقت التعاقد معها.

وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن التأمين الصحي على المعتمر المصري بالمستشفيات السعودية أمرا طيبا.. مشيرا إلى أن وثيقة التأمين التي فرضتها الجهات السعودية بها العديد من السلبيات، أولها ارتفاع قيمة الوثيقة بالمقارنة بالخدمات العلاجية التي ستقدم للمعتمر، علاوة عن أنه لم يجرى استشارة دول العالم قبل تطبيقها مما يجعلها عقد إذعان من طرف واحد.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة إلى أن المعتمرالمصري لديه الأن وثيقتان تأمينيتان الأولى عن طريق شركة التأمين المتعاقد معها من قبل غرفة شركات السياحة لكافة المعتمرين قبل السفر والأخرى سعودية.

وأضاف باسل السيسى أن الغرفة ستبحث خلال الفترة المقبلة الإيجابيات والسلبيات الخاصة بتلك الوثيقة وسيجرى مخاطبة الجهات السعودية لتعديلها بداية من العام المقبل..مشيرا إلى ضرورة تقليل قيمة البوليصة ووضع سعر عادل للخدمات المقدمة وتوحيد شركة التأمين التي ستتولى تقديم الرعاية الطبية للمعتمرين واختيارها عن طريق المنافسة بين أكثر من شركة وليس بالأمر المباشر.

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة انه سيتم زيادة اسعار برنامج العمرة بنسبة تتراوح من 800 إلي 1000 جنيه بعد تطبيق تلك الزيادة السيادية والخاصة برسوم التامين الطبى على المعتمرين .

وأضاف الغمرى ان التأمين الطبي علي المعتمرين ستكون مدته شهر من تاريخ وصول المعتمر للسعودية، وأنه يسمح له بالدخول للمستشفيات السعودية حال مرضه أوإصابته، كما يمكنه إجراء عمليات جراحية ضمن بوليصة التأمين .

وأشار الغمري إلي وجود إقبال كبير من المواطنين علي اداء العمرة خلال اجازات منتصف العام .موضحا ان غالبية البرامج التي تم طرحها خلال تلك الفترة قد حجزت بالكامل.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ان أكثر من 85% من المواطنين المصريين الذين سافروا لاداء العمرة حتي الان وعددهم إقترب من 130 ألف معتمر إختاروا البرامج الاقتصادية نظرا لجودة اسعارها وملائمة اسعارها للشريحة العظمي من الأسر المصرية.

وأوضح الغمري انه رغم زيادة أسعار الرسوم الادارية للعمرة بنحو 4000 جنيه عن العام الماضي الا ان المواطن لم يشعر بتلك الزيادة وذلك بسبب تراجع أسعار الفنادق وتذاكر الطيران حاليا عن ذات الفترة من موسم العمرة الماضي ..مشيرا إلي أن الزيادة الحقيقية في أسعار البرامج تتراوح ما بين 1000 إلي 1500 جنيه.

ومن جهته قال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة انه رغم الزيادة التي طرأت علي اسعار تذاكر طيران العمرة خلال أجازات منتصف العام الا ان اقبال المواطنين علي العمرة مازال كبيرا .مشيرا إلي أن غالبية المسافرين خلال تلك البرامج هم من العائلات حيث يصطحب رب الأسرة بعض من افراد عائلته لقضاء المناسك خلال فترة الاجازة.

وأضاف ان أسعار برامج العمرة خلال تلك الفترة ستشهد زيادة تبلغ نحو 1000 جنيه عن الأسعار الحالية ..مشيرا إلي ان سعر برنامج العمرة الأقتصادية سيبدأ خلال فترة اجازات منتصف العام ب 15 ألف جنيه، فيما سترتفع أسعاربرامج العمرة الـ 5 نجوم لأكثر من 3 الاف جنيه نظرا لاحتمالية ارتفاع أسعارالفنادق بالسعودية خلال تلك الفترة