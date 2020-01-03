أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بيانا بشأن اغتيال الفريق قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي قال فيه: "إن راية العزة والصمود التي حملها الشهيد الفريق سليماني ستبقى مرفوعة عاليا من قبل الحشود العظيمة لجنود الإسلام وستستمر مسيرة التضحية والمقاومة المكللة بالفخر بعزيمة أكبر".

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بأن روحاني أعرب في البيان عن تعازيه باستشهاد الفريق الفخور الحاج قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته، مضيفا أن استشهاد قائد الإسلام وإيران العظيم، القائد الباسل لفيلق القدس، الفريق قاسم سليماني وعدد من مرافقيه لا سيما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس على يد أميركا المعتدية والمجرمة، الذي أقرح قلوب جميع أبناء الشعب الإيراني، وضاعف عزيمة الشعب الإيراني العظيم وجميع الشعوب الحرة بالعالم في الصمود ومواجهة الجشع الأميركي والدفاع عن القيم الإسلامية.

واستكمل، لا شك أن هذا الإجراء الخبيث والجبان يعد مؤشرا آخرا على فشل وعجز أميركا في المنطقة؛ ويدلل على اشمئزاز شعوب المنطقة من هذه الدولة المعتدية التي انتهكت جميع المبادئ والأصول الإنسانية والحقوق الدولية عبر انتهاج أكثر الأساليب بشاعة؛ مما سجل وصمة عار أخرى على صفحات تاريخها المخزي.

وأكد أن راية العزة والصمود التي حملها الشهيد الفريق سليماني ستبقى مرفوعة عاليا من قبل ألوف جنود الإسلام وستستمر مسيرة التضحية والمقاومة المكللة بالفخر بعزيمة أكبر، مضيفا أن الشعب الإيراني العظيم والشعوب الحرة الأخرى بالمنطقة ستأخذ الثأر من أميركا المجرمة بالتأكيد.