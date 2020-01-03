عبد الهادي الحويج: ليبيا ليست نزهة للأتراك وسيعود جنودها في توابيت

قال عبدالهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا الموازية لحكومة طرابلس المعترف بها دولياً أن حكومتهم ستعتبر نفسها حكومة أزمة حالياً وهي الآن في حالة انعقاد مستمر لردع ما أسماه العدوان التركي علي ليبيا.

وأضاف نحن أمام حرب نقوم بها نيابة عن العرب وأفريقيا وأوروبا، بتحرير العاصمة سنوقف الهجرة غير الشرعية وستتمتع دول المغرب العربي بعقود الإعمار ومشاركتنا إعادة البناء والمليشيات التي تسيطر على العاصمة انهكت البلاد ودول الجوار.

وذكر الحويج في موتمر صحفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن الحكومة المؤقتة ستسخر كل امكانياتها لدعم القوات المسلحة لردع "عدوان تركيا" بعد تصويت البرلمان التركي لصالح ارسال قوات إلى ليبيا الذي استنكرته وزارة الخارجية في هذا المؤتمر.

وقال الحويج نحن نثمن دور الاحزاب المعارضة في البرلمان التركي لكن ليبيا ليست نزهه للجنود الأتراك وسيعودون في توابيت.

وطالب الحويج الليبيين بالالتفاف وراء الحكومة المؤقتة لردع ما وصفه بالاستعمار، قائلا إن ليبيا لن تكون واحة لتركيا أو قطر.