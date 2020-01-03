نيويورك تايمز: الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني تم بطائرة مسيرة

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الهجوم الذي شنته قوات أمريكية في العاصمة العراقية بغداد وأدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تم بطائرة مسيرة.



وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان قادما من بيروت إلى العاصمة العراقية بغداد قبل أن يقتل على أيدي قوات أمريكية فجر الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الخميس أن الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في "عمل دفاعي".

وجاء في بيان البنتاجون " بتوجيه من الرئيس، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقال البنتاجون أن سليماني كان " يطور بنشاط خططا للهجوم على الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان " أن الجنرال سليماني صدق أيضا على الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد التي وقعت هذا الأسبوع".

وتحمل الولايات المتحدة أيضا سليماني وقوات فيلق القدس المسؤولية عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف وقالت إنه "دبر" هجوما صاروخيا في 27 ديسمبر الماضي والذي تسبب في مقتل أمريكي.

من جانبه، تعهد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي يوم الجمعة ”بانتقام عنيف ضد أمريكا“، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس.

وقال رضائي في منشور على تويتر ”اللفتنانت جنرال الشهيد قاسم سليماني انضم إلى أشقائه الشهداء لكننا سننتقم انتقاما قاسيا من أمريكا“. ويشغل رضائي حاليا منصب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام.