البنتاجون يكشف عن مواصفات الدرون الـ«حاصد» المستخدم في تصفية سليماني

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تنفيذ عملية تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بواسطة طائرة بدون طيار (درون) طراز "إم كيو-٩ ريبير"، التي تتميز بتطورها وقدراتها العالية بفضل معدات الرصد وتحديد نطاق ليزر، والتي تساعدها على دقة التصويب ضد الأهداف بالذخائر الموجهة بالليزر، مثل Guided Bomb Unit-12 Paveway II.



وذكر البنتاجون انه تم تنفيذ الضربة العسكرية ضد سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي المزدحم.

ورصد موقع Indiatvnews.com مواصفات درون "إم كيو-٩ ريبير"، التي وصفها بالمعدة "الجميلة" والتي يطلق عليها "الحاصد"، التي ساعدت الولايات المتحدة في القضاء على واحد من أقوى الأعداء في الشرق الأوسط، بحسب موقع "العربية.نت" الاخباري.

وتتميز الطائرة بدون طيار (دورن) "إم كيو-٩ ريبير" بأنظمة رصد وتحديد مواقع بالليزر تحدد بدقة موقع الأهداف لإطلاق الذخائر الموجهة بالليزر سواء الصواريخ أو القنابل، بالإضافة إلى المزايا والمواصفات التالية:

1. تُصنف الدرون من هذا الطراز بأنها طائرة مسلحة متعددة المهام ومتوسطة الارتفاع وقوية التحمل يتم التحكم فيها عن بعد. ويتم استخدامها في المقام الأول في تنفيذ عمليات ديناميكي ضد أهداف متحركة وثانيا كوسيلة لجمع المعلومات الاستخبارية.

2. تتفوق الدرون "إم كيو-٩ ريبير" عن نظيرتها "إم كيو-١ بريداتور" بقوة وثقل تسليحها والقدرة على مهاجمة أهداف حساسة في توقيت حاسم بدقة فائقة، بما يضمن كامل تدمير تلك الأهداف أو تعطيلها.

3. تحمل الدرون "إم كيو-٩ ريبير"، التي يمكنها التحليق لمدى طويل، على متنها أنظمة استشعار عن بعد واسعة النطاق، ومجموعة متكاملة للاتصالات متعددة الأوضاع، وأسلحة دقيقة، بما يمنحها قدرة فريدة لأداء مهام قتالية وتنسيق واستطلاع ضد الأهداف عالية القيمة وفي توقيتات زمنية حساسة.

4. تتنوع وتتعد إمكانيات ريبير حيث يمكن استخدامها في مهام المخابرات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي الوثيق والبحث والإنقاذ القتالي وتوجيه الضربات الدقيقة ومراقبة القوافل وشن الغارات عليها فضلا عن الاستخدام كمنصة طرفية للتوجيه الجوي.

5. يتم تجهيز الدرونز الأساسية طراز إم كيوم - ٩ بنظام استهداف متعدد الأطياف، يحتوي على مجموعة قوية من أجهزة الاستشعار البصرية للاستهداف.

يدمج مستشعر الأشعة تحت الحمراء MTS-B، وكاميرا التلفزيون النهاري بالألوان أو أحادية اللون وكاميرا تصوير تلفزيوني متقدمة، ونظام بحث ورصد بأشعة الليزر ومصباح ليزر. ويمكن مشاهدة مقاطع فيديو كاملة الحركة من كل من مستشعرات التصوير كتدفقات فيديو منفصلة أو مدمجة.

6. تضم ريبير أيضًا أداة بحث ورصد واسعة النطاق تعمل بأشعة الليزر، تحدد مواقع الأهداف بدقة متناهية. وتم تجهيز ريبير أيضًا برادار متطور يساعد على رصد وشن ضربات GBU-38 Joint Direct Attack Munitions. يمكن للدرون "إم كيو-٩ ريبير" أيضًا حمل 4 صواريخ موجهة بالليزر جو-أرض طراز AGM) -114 ) وصاروخ من طراز Hellfire R9X، الذي يلحق أبلغ الأضرار بدقة متناهية في نطاق الهدف مع ميزة القدرة على الاشتباك المضاد للدروع والأفراد.

7. يمكن تفكيك الدرون "إم كيو-٩ ريبير" ونقلها في حاوية واحدة فقط بما يساعد على سهولة وسرية انتشارها إلى أي بقعة في جميع أنحاء العالم. ويمكن نقل تلك الحاوية بالكامل على متن طائرات شحن عسكرية طراز C-130 Hercules.

8. تعمل الدرون من هذا الطراز وفقا لنظم الطيران الأمريكية القياسية مع خط رؤية واضح لهوائي محطة البيانات الأرضية، والذي يوفر اتصالات خط الرؤية لتنسيق عمليات الإقلاع والهبوط. ويوفر نظام بي بي اس ال للاتصالات عبر الأفق القدرة على التواصل مع الطائرات الأخرى والتعامل مع أجهزة الاستشعار.