ترامب يحذر القيادة العراقية من النفوذ المتزايد لإيران

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة العراقية من النفوذ المتزايد لإيران على سياسة العراق.

وكتب ترامب اليوم الجمعة على موقع تويتر قائلا إن المواطنين في العراق لا يرغبون في أن تكون بلادهم "خاضعة للسيطرة والهيمنة" الإيرانية.

وأقر ترامب قائلا: في النهاية هذا شأن العراقيين، ولكن خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة تزايد النفوذ الإيراني في العراق، الأمر الذي يثير استياء كثير من العراقيين.

وحذر ترامب قائلا: "لن ينتهي هذا الأمر نهاية حميدة".

كان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليماني قتل ليلة أمس بهجوم صاروخي أمريكي على مطار العاصمة العراقية بغداد.