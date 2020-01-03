ترامب يحذر أردوغان من التدخل العسكرى في ليبيا



الجيش الوطنى الليبى: نوجد فى الميدان ولن نسمح بوجود أى قوات تركية معادية.. ومجلس النواب الليبى: القرار التركى «خيانة عظمى»

ــ الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه البالغ بشأن خطوة أنقرة.. وموسكو: تزيد الوضع سوءا وستنعكس سلبا على الشعب الليبى





بعد ساعات من موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى العاصمة الليبية طرابلس دعما لحكومة فايز السراج، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أبلغ نظيره التركى رجب طيب أردغان بخطورة التدخل الأجنبى فى ليبيا، جاء ذلك فيما أكد مجلس النواب الليبى أن القرار التركى يمثل «خيانة عظمى».

وقال البيت الأبيض، فى بيان مقتضب: إن ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبى يعقد الوضع فى ليبيا، وفقا لوكالة «رويترز».

من جهته، أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن الجيش الليبى يوجد فى الميدان ولن يسمح بوجود أى قوات تركية معادية على أراض ليبية، مضيفا أنه جاهز لقتالهم.

وأشار المحجوب، فى تصريحات لموقع «العربية.نت» الإخبارى، إلى وجود إجراءات عسكرية احترازية استعدادا لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، فى حال تنفيذ أنقرة لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكرى لقوات حكومة السراج.

من جهتها، ذكرت صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية أنه لا توجد أرقام رسمية حول إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا، ولكن فى الآونة الأخيرة ذكر أردوغان استعداده لإرسال ما لا يقل عن 5 آلاف جندى نظامى.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، فى تقرير لها، اليوم، أنه يقدر أن ينضم ما يصل إلى 1600 متطوع من المرتزقة السوريين الذين تم تجنيدهم والذين هاجروا منذ عام 2011 إلى تركيا هربا من الأوضاع فى سوريا؛ حيث استخدمهم أردوغان بالفعل كعناصر مقاتلة لمواجهة الأكراد فى الجيوب السورية فى عفرين وشمال شرق سوريا.

بدوره، وصف مجلس النواب الليبى أى تدخل عسكرى تركى بطلب من حكومة السراج بأنه «خيانة عظمى»، داعيا إلى جلسة طارئة تعقد فى بنغازى، غدا السبت، لبحث تداعيات التدخل التركى «السافر» فى الشئون الليبية.

وقال أحميد حومة، النائب الثانى لرئيس البرلمان، فى تصريح صحفى: «ندعو لجلسة طارئة فى بنغازى، غدا السبت، لبحث تداعيات التدخل التركى السافر فى الشئون الليبية، وطلب السراج ومن معه التدخل الأجنبى فى ليبيا.. نعده خيانة عظمى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما دعا نائب رئيس البرلمان إلى «الالتفاف الفورى حول الجيش الليبى لصد محاولات الغزو التركى لليبيا»، مؤكدا أن الرد «سيكون قاسيا على تركيا».

فى المقابل، قال فتحى باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «مذكرات التفاهم مع تركيا جاءت بالطرق القانونية وبشكل معلن»، على حد زعمه.

يأتى هذا بالتزامن مع اعتزام مجموعات من منظمات المجتمع المدنى والهيئات والمؤسسات الخدمية من مختلف المناطق الليبية، الخروج، فى مظاهرات رافضة للتدخل التركى وداعمة للجيش الوطنى الليبى.

وأوضحت الجهات المنظمة، فى بيانات منفصلة، أمس، أن الخطوة تأتى على خلفية تصويت البرلمان التركى بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، وما أثاره من غضب للشارع الليبى، بحسب موقع بوابة «إفريقيا» الإخبارية.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم، عن «قلقه البالغ» بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكريا فى الحرب الأهلية المتصاعدة فى ليبيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبى، فى بيان: «لا يوجد حل عسكرى للأزمة الليبية. الإجراءات التى تدعم هؤلاء الذين يقاتلون فى الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وشدد البيان على أنه يتعين على جميع الشركاء الدوليين الالتزام بـ «الاحترام الكامل» لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبى: «سيحتفظ الاتحاد الأوروبى بمشاركة نشطة فى دعم جميع إجراءات خفض التصعيد والخطوات المؤدية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية».

وفى موسكو، صرح نائب رئيس لجنة الدوما الدولة للشئون الخارجية ديمترى نوفيكوف بأن إرسال القوات التركية إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءا وسينعكس سلبا على الشعب الليبى.

ووفقا لنوفيكوف، سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وفى روما، قالت مارينا سيرينى، نائبة وزير الخارجية الإيطالى، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إن تصويت البرلمان التركى بشأن إرسال قوات إلى ليبيا «يزيد التوترات فى سياق درامى بالفعل».

وأضافت سيرينى: «مهمة الاتحاد الأوروبى التى اقترحتها إيطاليا تمثل أهمية من أجل مطالبة جميع الجهات الفاعلة باحترام الحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة وإسكات صوت الأسلحة، وإفساح المجال للسياسة»، بحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

ميدانيا، قال العميد خالد المحجوب: إن قوات الجيش أحرزت تقدما كبيرا، أمس، فى محاور الهضبة وأبو سليم والمشروع وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوى بالطيران العمودى ودخلت الأحياء السكنية، مشيرا إلى بدء انهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة السراج بعد فقدانها أغلب عناصرها.

إلى ذلك، نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، فجر اليوم، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولى وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات التى تقاتل ضمن قوات حكومة السراج.

وتواصل قوات الجيش الليبى تقدماتها فى المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوى، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات المقربة من القيادة العامة للجيش الليبى، تم التقاطه من داخل إحدى الطائرات الحربية، لحظة استهداف تجمعات الميليشيات المسلحة وتمركزاتها بضواحى العاصمة طرابلس.

وفى وقت سابق، استهدفت منصات الدفاع الجوى بالجيش الوطنى الليبى طائرة تركية بدون طيار «درونز» وأسقطتها فى محور عين زارة جنوب طرابلس.