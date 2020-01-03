ما يبقى والمستمر أنها ستبقى نجوى قاسم مثال للحرفية والمهنية والصحفية المحترمة



نعت الإعلامية لميس الحديدي، مذيعة قناة «الحدث»، الإعلامية نجوى قاسم، قائلة: «من منا في العالم العربي لا يعرف من هي نجوى قاسم، صوتها كان رفيقًا لكل المشاهدين العرب في كل مكان، لم أعرفها شخصيًا، لكني زاملتها في قناة الحدث وزاملت صوتها كمشاهد عربي وإعلامية تتابع ما تقدمه».

وأضافت «الحديدي»، خلال مقطع فيديو بثته فضائية «الحدث» عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، «صوتها كان مزعجًا للعديد من الأشخاص، لم تكن تقول ما يريدون الاستماع إليه، لكنها كانت تقول المفروض أن يُقال وتنقل الخبر»، مشيرة إلى أنها «مثال ونموذج للحرفية والمهنية والاحترام».

وتابعت: «خبر رحيلها كان مفزعًا وصادمًا ومزعجًا، يُشعرنا بمدى قصر الحياة لكن ما يبقى والمستمر أنها ستبقى نجوى قاسم مثال للحرفية والمهنية والصحفية المحترمة.. الله يرحمك».

وأعلنت قناة «العربية»، أمس الخميس، وفاة مذيعتها الشهيرة نجوى قاسم، صباح اليوم، في منزلها بدبي إثر تعرضها لأزمة قلبية.

