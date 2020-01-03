جوجل يحيي الذكرى 82 لميلاد العالم المصري الراحل نبيل علي

أحيا محرك البحث العالمي "جوجل"، الذكرى 82 لميلاد المفكر المصري الدكتور نبيل علي، العالم في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا.

وتصدرت الواجهة الرئيسية لمحرك البحث الأشهر عالميًا صورة ظهرت فيها أحرف كلمة «Google»، ظهرت خلالها صورة تعبيرية ملونة للمفكر المصري الراحل.

الدكتور نبيل علي محمد عبد العزيز مواليد 1 يناير 1938، وتوفى يوم 26 يناير 2016، وحصل على البكالوريوس في هندسة الطيران عام 1960، ثم على الماجستير عام 1967 والدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971.

عمل عبد العزيز في الفترة بين عامي 1961 و1972 ضابطًا مهندسًا في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب، وفي العام 1972 انتقل إلى مجال الكمبيوتر، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا في هذا المجال، فعمل في الفترة بين عامي 1972 و1977 مديرًا للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران، وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية.

تقلد الراحل بعد ذلك مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية في مجال الكمبيوتر في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية حتى العام 1983 حيث عمل مديرًا لمشروع صخر للكمبيوتر، كما كان صاحب فكرة إنشائه ثم من العام 1985 إلى العام 1999 نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير.

كما عمل عبد العزيز باحثًا متفرغًا في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية وكمدير لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات، وعمل أيضًا مديرًا مساعدًا لشركة صخر لبرمجيات الكمبيوتر، ومدير مشروع في الشركة الوطنية المصرية للمعلومات العلمية والفنية، صمم أكثر من 20 برنامجاً تربوياً وتعليمياً.

حصل المفكر والعالم الراحل على عدد من الجوائز منها:

جائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العامة للكتاب عام 1994.

جائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال "تَحدِّيات عصر المعلومات" من الهيئة العامة للكتاب عام 2003.

جائزة "الإبداع في تقنية المعلومات" من مؤسسة الفكر العربي عام 2007.

جائزة الملك فيصل العالمية مع البروفيسور علي حلمي أحمد موسى في مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية عام 2012.