العثور على 370 عملة معدنية رومانية وإسلامية أسفل دير أبو فانا بملوي في المنيا

عثر الأثريون المشرفون على أعمال مشروع درء الخطورة بكنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، على ثلاث صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية، وذلك أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة.

أوضح مسؤول بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن هذه الصرر عثر عليها على عمق 2 متر تقريبا وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية يبلغ عددها 370 عمله منها 341 عملة من العصر الإسلامي المملوكي الشركسي، و 29 عملة من العصر الروماني، مشيرا إلى أن المرممين المتخصصين، بدأوا أعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء فى دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدا لنشرها وتسجيل مايسترو التسجيل منها.

وخصصت وزارة السياحة والآثار بعثة أثرية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للقيام بأعمال الحفائر الأثرية حول موقع الكنيسة للكشف عن المدخل الرئيسي للكنيسة وباقي المنشأت المحيطة بها تمهيدا للكشف عما تحويه المنطقة من أسرار.



ويرجع تاريخ تل دير أبو فانا إلى القرن الرابع الميلادي وهو يقع في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي. وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس أبو فانا في القرن الرابع الميلادي.