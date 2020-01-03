التلفزيون العراقي الرسمي يعلن مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني

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أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الجمعة مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد، وفقا لما نقلته قناة العربية.