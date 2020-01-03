التلفزيون العراقي الرسمي يعلن مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني

محمد حاتم في دور «وسام» مساعد دكتور التخدير في «بخط الإيد»

الكوميديا والأكشن يسيطران على أفلام موسم منتصف العام.. وتوقعات بأن يكون استثنائيًا فى تحقيق إيرادات جيدة