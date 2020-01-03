 التلفزيون العراقي الرسمي يعلن مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني - بوابة الشروق
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التلفزيون العراقي الرسمي يعلن مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني

أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني
أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني
بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 3:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 3:15 ص

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الجمعة مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد، وفقا لما نقلته قناة العربية.

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