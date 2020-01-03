مقتل 5 من اعضاء الحشد الشعبي في قصف قرب مطار بغداد الدولي

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أعلن الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم الجمعة أن خمسة من أعضائه قتلوا في قصف استهدف مطار بغداد الدولي.

وذكرت مصادر في الحشد أن من بين القتلى محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات الحشد الشعبي.

وكانت خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي مما أدى إلى وقوع إصابات.

وقالت الخلية في بيان لها إن "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين واصابة عدد من المواطنين"، وفقا لموقع قناة السومرية الإخبارية العراقية.