طهران تستدعي القائم بالأعمال في سفارة سويسرا بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية فيها

دعت سويسرا التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران كلا من إيران والولايات المتحدة إلى تجنب التصعيد بعد الهجوم القاتل على قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في برن إن القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران استدعي اليوم الجمعة إلى وزارة الخارجية الإيرانية على خلفية توليها حماية المصالح الأمريكية في إيران.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بانه تم تسليم القائم بالأعمال السويسري بطهران رد طهران على رسالة امريكا التي نقلها لإيران من قبل.

وإثر إعلان وزارة الخارجية السويسرية بان القائم بالأعمال في طهران نقل رسالة من أمريكا إلى طهران عقب اغتيال قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني ، أكد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء اليوم الجمعة هذا الامر وقال انه تم عصر اليوم استدعاء راعي المصالح الامريكية بطهران للمرة الثانية الى وزارة الخارجية وجرى ابلاغه الرد على رسالة الولايات المتحدة التى لم يتم الإعلان عن فحواها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة عن استدعاء القائم باعمال سفارة سويسرا في طهران اثر اغتيال قاسم سليماني.

وكتب المتحدث باسم الخارجية في تغريدة له اليوم الجمعة انه تم استدعاء القائم بالاعمال في السفارة السويسرية لتسليمه مذكرة احتجاج ايرانية شديدة اللهجة بشان اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قتل ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.