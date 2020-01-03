الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد بمنطقة الخليج

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن "قلقه البالغ" إزاء التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - "لقد دعا الأمين العام باستمرار من أجل وقف التصعيد في منطقة الخليج، وهو قلق للغاية إزاء التصعيد الأخير".

وأضاف "هذه لحظة يجب خلالها أن يمارس القادة أقصى درجات ضبط النفس، فلا يمكن للعالم أن يتحمل حرباً أخرى في الخليج".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت غارة جوية قرب مطار بغداد في وقت سابق اليوم استهدفت خلالها الجنرال، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.