عرض مقطع فيديو للأمير ويليام قبل مباريات دور الـ 32 كأس الاتحاد الإنجليزي

يوجه الأمير ويليام رسالة قبيل انطلاق مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، يدعو فيها المواطنين إلى الاعتناء بصحتهم العقلية.

ويقول الأمير في مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة سيتم عرضه قبل بدء 32 مباراة في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي: "في الحياة ، كما هو الحال في كرة القدم ، نمر جميعا بفترات صعود وهبوط".

ويضيف:"قد نشعر بالتوتر والقلق أحيانا".

ويتابع الأمير:"في بعض الأحيان، حتى الأشياء الصغيرة قد تبدو صراعًا، ولكن يمكننا جميعاً البدء في تغيير الأشياء".

ويدعم الأمير ويليام، البالغ من العمر 37 سنة ، وغيره من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، العديد من الحملات والمنظمات المعنية بالصحة العقلية، التي انطلقت خلال الأشهر الأخيرة.

وتم إعداد رسالة الأمير ويليام، التي تستهدف مشجعي كرة القدم، بالاشتراك مع حملة "إيفري مايند ماترز" و"هيدز آب" المدعومتين من الحكومة البريطانية.

ويقول الأمير ويليام: "ستوضح لك الحملتان الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لرعاية صحتك العقلية، مما يساعد على تعزيز حالتك المزاجية، وتحسين نومك والشعور بالاستعداد لمواجهة تقلبات الحياة".

ويظهر في مقطع الفيديو لاعبون حاليون وسابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينهم لاعب المنتخب الإنجليزي ديلي أللي وكذلك لاعب منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين.