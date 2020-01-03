زعيم الحوثيين يدعو إلى الرد السريع على اغتيال سليماني







أكد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، وقوف جماعته إلى جانب من وصفهم بـ "أحرار الأمة" في معركة الكرامة والاستقلال والحرية "ضد الاستكبار والإجرام الأمريكي والإسرائيلي".

وبعث الحوثي برسالة تعزية إلى القيادة الايرانية والعراقية، حول مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي.

وقال "كانت شهادته خاتمة مشرفة ولائقة، وباعتداء مباشر من الشيطان الأكبر المستكبر الأمريكي الذي باشر جريمة عدوانه بمتابعة من مستوياته القيادية العليا".

وأردف بالقول "لن تذهب دماؤهم الطاهرة وتضحيتهم في سبيل الله والمستضعفين هدرا".

وتابع "نؤكد وقوفنا إلى جانب أحرار أمتنا في معركتها، وأن هذه الجبهة المتقدمة في التصدي للعدو متمثلة بمحور المقاومة وأحرار الأمة هي درع حصين للأمة، وانزعاج العدو الشديد واستهدافه بهذا المستوى إنما لما يمثله هذا المحور من إعاقة وإفشال لمؤامرته".

وقال بيان لوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، إن مقتل سليماني "مغامرة كبيرة من شأنها أن تزيد الأوضاع المتوترة في المنطقة سوءا".

وأوضح البيان أن" مثل هذا الفعل الجبان يرقى إلى مستوى الأفعال الأكثر تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويكشف بكل وضوح عن حقد أمريكي مضاعف تجاه كل من ينحاز إلى القضايا العادلة".

من ناحيته، قال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية للجماعة، المتهمة بتلقي الدعم من إيران "إن الرد السريع هو الحل على اغتيال سليماني والمهندس، وأن الرد السريع و المباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".

وفجر الجمعة، أعلنت الدفاع الأمريكية، مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.