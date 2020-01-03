وزير الخارجية الأمريكي ينشر مقطعا مصورا يظهر «رقص عراقيين» شاكرين مقتل «سليماني»

نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مقطعا مصورا (فيديو) يظهر "رقص" العراقيين في الشوارع في أعقاب إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأذاعت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن بومبيو نشر المقطع عبر صفحته بموقع التدوينات المصغرة (تويتر)، مصحوبا بتعليق "العراقيون- العراقيون- يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني لم يعد (موجودا)".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أن "الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني".

وقال البنتاجون إن الأخير "كان منخرطا بصورة نشطة بتطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة، الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الامريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".