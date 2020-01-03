انقسام في الكونجرس الأمريكى حول اغتيال سليماني

الجمهوريون يشيدون بقرار ترامب ويصفونه بـ"الشجاع".. والديمقراطيون يحذرون من تصعيد خطير بالمنطقة

أشاد سياسيون جمهوريون أمريكيون بارزون، اليوم، بالغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بأمر من الرئيس دونالد ترامب، بينما أدان خصومه الديمقراطيون بمن فيهم منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن هذه العملية.

وقال السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي جراهام، الحليف لمقرب لترامب: "أنظر بتقدير إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد ترامب ضد العدوان الإيراني".

وأضاف جراهام بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الرئيس ترامب هو من اصدر الأمر بقتل الجنرال سليماني "أقول للحكومة الإيرانية: إذا كنتم تريدون المزيد فستحصلون على المزيد"، مؤكدا أنه "إذا تواصل العدوان الإيراني وكنت أعمل في مصفاة إيرانية للنفط، فسأفكر في تغيير عملي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى غرار السيناتور الذي يشغل مقعد كاليفورنيا الجنوبية في الكونجرس، وقف الجمهوريون صفا واحدا وراء استراتيجية ترامب.

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إن "التحركات الدفاعية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها تطابق مع التحذيرات الواضحة التي تلقوها، لكنهم اختاروا تجاهل هذه التحذيرات لأنهم يعتقدون أن انقساماتنا السياسية الداخلية تمنع رئيس الولايات المتحدة من التحرك". وأضاف "لقد أساؤوا التقدير".

أما السيناتور الجمهوري توم كوتون، فقد رأى أن الجنرال سليماني "نال ما يستحقه".

وفي المعسكر الديمقراطي، أدان خصوم ترامب القصف ، محذرين من مخاطر تصعيد مع إيران. وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن اغتيال سليماني ، أثار خطر التصعيد في المنطقة.

وأضافت بيلوسي في تصريح مكتوب: "لا يمكننا تعريض أرواح العسكريين الأمريكيين لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية التي تمت تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير لاحق للعنف. لا يمكن لأمريكا والعالم كله، أن يسمحوا بأن تصل عملية تصعيد التوتر إلى نقطة اللاعودة".

وتابعت بيلوسي: "قامت الإدارة بتنفيذ هجمات اليوم في العراق ... دون أن تحصل على إذن (الكونجرس) باستخدام القوة العسكرية ضد إيران. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ هذه الإجراءات دون التشاور مع الكونجرس".

واختتمت بيلوسي تصريحها بالقول: "يجب إبلاغ الكونجرس، بهذا الوضع الجدي وبالخطوات التالية التي تدرسها الإدارة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في عدد القوات الإضافية التي يتم إرسالها إلى المنطقة".

من جهته، قال جو بايدن نائب الرئيس السابق بارك أوباما والأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة إن "ترامب ألقى للتو اصبع ديناميت في برميل بارود وعليه أن يقدم توضيحات للشعب الأمريكي"، مؤكدا أنه "تصعيد هائل في منطقة خطيرة اساسا".

من جهته، أكد بيرني ساندرز المرشح الآخر للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أن "التصعيد الخطير لترامب يقربنا اكثر من حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف ساندرز أن "ترامب وعد بإنهاء الحروب التي لا تنتهي لكن عمله هذا يضعنا على طريق حرب أخرى".

أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوت انجل، فقد عبر عن أسفه لأن ترامب لم يبلغ الكونجرس بالغارة الأمريكية في العراق.

وقال انجيل في بيان إن "القيام بعمل على هذه الدرجة من الخطورة بدون إشراك الكونغرس يثير مشاكل قانونية خطيرة ويشكل ازدراء بصلاحيات الكونجرس".

وقال بن رودس الذي كان من مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما المقربين "لا شك أن يدي سليماني ملطختان بالدماء، لكنها لحظة مخيفة فعلا"، معتبرا أن "إيران سترد على الأرجح في أماكن عديدة. أفكر في كل الطاقم الأمريكي في المنطقة في هذه اللحظة".

وعلق رئيس منظمة "مجموعة الأزمات الدولية" روبرت مالي بالقول إن "رئيسا (ترامب) أقسم على جعل الولايات المتحدة في منأى عن حرب أخرى في الشرق الأوسط، أصدر في الواقع للتو إعلان حرب".