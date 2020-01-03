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تخطى عدد السياح الذين زاروا تونس في 2019 عتبة 4ر9 مليون سائح للمرة الأولى في تاريخ البلد السياحي.

ولم تعرف تونس هذا الرقم في عدد السياح من قبل، منذ بداية تأسيس المنتجعات السياحية في ستينيات القرن الماضي، وكانت السياحة قد حققت رقما قياسيا في 2018 بتخطيها عتبة ثمانية ملايين سائح.

وبحسب أرقام نشرتها وزارة السياحة اليوم الجمعة فإن عدد السياح في 2019 بلغ تسعة ملايين 429 ألف سائح، بزيادة بلغت نسبتها 6ر13 بالمئة مقارنة بـ2018.

ونجح وزير السياحة روني الطرابلسي في تحقيق الهدف الذي حدده في بداية 2019 وهو الوصول بعدد السياح الى تسعة ملايين.

وبلغ عدد السياح الأوربيين 8ر2 مليون سائح، فيما وصل عدد السياح من دول المغرب العربي من ليبيا والجزائر بصفة خاصة 9ر4 مليون سائح.

وبلغت عائدات القطاع 5ر5 مليار دينار بزيادة 7ر35 بالمئة عن عائدات 2018 وبنسبة 7ر28 بحساب اليورو و9ر21 بحساب عملة الدولار الأمريكي. (الدولار يساوي 78ر2 دينار).

وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اقترح الإبقاء على وزير السياحة الطرابلسي في قائمة الحكومة التي سيجري التصويت على منحها الثقة في البرلمان.