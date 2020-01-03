حزب كتالوني يعرض دعمه لسانشيز لرئاسة الحكومة في إسبانيا

حصل بيدرو سانشيز على دعم مهم من أكبر أحزاب كتالونيا في البرلمان الإسباني أمس الخميس حيث يحاول استئناف دوره كرئيس وزراء للبلاد.

وتعهد حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا بالولاء للاشتراكي بعدما وافق سابقا على تشكيل ائتلاف حكومي مع التحالف اليساري يونيداس بوديموس وتأمين الدعم من الحزب القومي الباسكي.

وكان حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا قد فاز بـ 13 مقعدا في انتخابات نوفمبر ويبدو أنه سيحدث الفرق.

وسيجرى أول تصويت برلماني على رئيس وزراء جديد يوم الأحد المقبل. ويحتاج سانشيز إلى أغلبية مطلقة تبلغ 176 صوتا ومن المرجح أن يفشل في ذلك.

لكن وفقا للدستور الإسباني، سيتعين إجراء جولة ثانية بعد ذلك في غضون 48 ساعة، وفي هذه الجولة، سيكون كافيا الحصول على أغلبية بسيطة، وهو من المرجح أن يحققها سانشيز إذا صوت الكتالونيون لصالحه، أو امتناعهم عن التصويت وهو الأمر الأكثر ترجيحا.

وذكر التليفزيون الإسباني بعد أنباء موقف حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا إنه "من المتوقع أن يجعل القرار سانشيز رئيسا للحكومة في السابع من يناير".

وكانت مباحثات سانشيز مع الانفصاليين الكتالونيين قوبلت بانتقادات شديدة من قبل المعارضة في إسبانيا لمدة أيام.

وكان سانشيز قد تولى السلطة في يونيو عام 2018، لكنه كافح من أجل الحفاظ على قبضته على مقاليد الأمور، بإجراء انتخابات مبكرة مرتين خلال العام الماضي.