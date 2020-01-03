مجلس الأمن القومي الإيراني: اغتيال سليماني أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته أمريكا في المنطقة



أكد مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان اليوم الجمعة، أن اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة في المنطقة.

واضاف البيان أن "اغتيال سليماني خطأ في الحسابات لن تفلت أمريكا من عواقبه بسهولة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر انتقام إيران الساحق"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة ستواجه انتقام إيران الساحق في الزمان والمكان المناسبين"، مضيفا ان إيران ستواصل خط الجهاد والمقاومة بعزم أكبر ومن دون مواربة".

وحذر البيان ان على من ابتهجوا لجريمة اغتيال سليماني أن يعلموا أن هكذا عملية عمياء ستضاعف من سياسة المقاومة الفاعلة التي تنتهجها إيران ومن دون أي تراجع".