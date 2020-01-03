«الخولي: لقاء«عبد العال» الأسبوع المقبل لبحث عقد قمة «برلمانات الرباعي العربي

قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولي، إن مقترحه السابق الذى تقدم به إلى رئيس البرلمان، على عبد العال، بشأن عقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة، أصبح أكثر إلحاحا للتطبيق، خاصة بعد التحركات العسكرية التركية الأخيرة في ليبيا.



وأوضح الخولى في تصريحات لـ"الشروق"، أنه سيتوجه الأسبوع المقبل للقاء رئيس مجلس النواب، لتوضيح أسباب تقديم المقترح، خاصة بعد خطوة البرلمان التركي، مضيفا:" هناك توجه لتضافر كل الجهود الدبلوماسية لمواجهة هذه التحركات في المنطقة.



وأضاف أن الجهود مبدئيا من الرباعي العربي كما يمكن التوسع فيها مع برلمانات بعض الدول مثل اليونان وقبرص وغيرها من الدول التي تعاني من الإرهاب والمتضررة من الدول الراعية للإرهاب.



واعتبر أن القمة الطارئة في حال انعقادها ستكون مؤثرة للغاية، نظرا لأن الدول الراعية للإرهاب تسعى لتزييف الواقع وتغيير الصورة وعرقلة أي جهود للرباعي العربي لمواجهة الإرهاب في المنطقة، لذلك فإن زيارة وفود البرلمانات من الرباعي العربي تعد ضرورة دبلوماسية.



ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع جمعيات الصداقة والبرلمانات المختلفة وكل من يسعى لمواجهة الدول الراعية للإرهاب في المنطقة، معتبرا أن الخطوة التركية تجر المنطقة لبؤرة ملتهبة.



ووصف الخولى، ما تقوم به تركيا بالاعتداء السافر من دولة أجنبية على الدولة الليبية، عبر غطاء زائف من معاهدة غير شرعية ولا قانونية، مشيرا إلى أهمية التدخل من مجلس الأمن والأمم المتحدة.