333 مليون جنيه لـ«دعم الصحة» في الشرقية خلال 2019

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حصاد الاعتمادات المالية التي جرى توفيرها خلال العام الماضي.



وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أنه تم توفير 333 مليون جنيه لإنهاء الأعمال الجارية لعدد من المشروعات، تم توفير 211 مليون جنيه لتطوير مستشفيات "كبد ههيا" بـ 60 مليون جنيه، و"كفر صقر" المركزي بـ 40 مليون جنيه، و"طب وجراحة العيون" بالزقازيق بـ 30 مليون جنيه، و"أبو حماد" المركزي بـ 30 مليون جنيه، و"حميات فاقوس" بـ 15 مليون جنيه، و"أبو كبير" المركزي بـ 6 ملايين جنيه، و"فاقوس" النموذجي بـ 4 ملايين جنيه، و"المركز الطبي" بالحسينية بـ 10 ملايين جنيه، وحدة طب الأسرة بقرية "حمد موسى" بأبو كبير بـ 4 ملايين و704 آلاف جنيه.



وبلغت تكلفة الصيانة اللازمة للمباني والآلات والمعدات نحو 12 مليون جنيه، وتم تطوير عدد من الوحدات الصحية 46 مليون جنيه؛ حيث تم إنشاء مراكز طب أسرة جديدة بكلا من غرب الحي العاشر بالعاشر من رمضان، بتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه، وأخرى بالحي الـ 15 بتكلفة 9 ملايين و460 ألف جنيهًا، ومثلها بالحي الـ 29 بنفس التكلفة.



وتم الانتهاء من وحدة جديدة بالحي 31 بـ 3 ملايين و400 ألف جنيه، وأخرى بالحي 33 بنفس التكلفة، وأخرى بقرية "الدُميين" التابعة لمركز ومدينة فاقوس بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه، فيما تم تطوير وحدة "المناجاة الصغرى" التابعة لمركز ومدينة الحسينية بـ 578 ألف و939 جنيه، ووحدة "سنيطة الرفاعيين" بفاقوس بـ 491 ألف و268 جنيه، وشراء مولدات كهربائية وأجهزة لبعض المستشفيات بتكلفة بلغت نحو 4 ملايين و800 ألف جنيه، وشارك المجتمع المدني في دعم وتطوير الخدمات الصحية والأقسام الطبية بنحو 75 مليون جنيه.