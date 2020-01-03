الصين تنفي توقف التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن

نفت هيئة سوق المال الصينية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن توقف التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن للأوراق المالية، مضيفة أن العلاقة بين البورصتين طبيعية منذ يونيو الماضي.



وقال شانج ديبينج المتحدث باسم هيئة سوق المال الصينية إن الهيئة لاحظت تأجيل بعض الشركات لإصدار شهادات إيداع عالمية في البورصتين وأنها تحترم حرية هذه الشركات في اختيار توقيتات الطرح وفقا لاحتياجاتها المالية وأحوال السوق.



وأضاف المتحدث أن تعاون بورصتي شنغهاي ولندن يمثل "مبادرة مهمة في الانفتاح المالي للصين، كما أنه أساسي في توسيع حركة الاستثمار العابر للحدود وقنوات التمويل الثنائية.. منذ يونيو 2019 التعاون يسير بشكل طبيعي".



كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن الحكومة الصينية أوقفت بشكل مؤقت برنامج التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن لأسباب سياسية. وقال أحد المصادر إن موقف بريطانيا من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج كان أحد أسباب هذا القرار.



يذكر أن التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن يسمح للشركات المسجلة في إحدى البورصتين طرح أسهم في البورصة الأخرى. وحتى الآن استفادت شركة واحدة مسجلة في البورصة الصينية من التعاون وطرحت أسهما في بورصة لندن، في حين لم تطرح أي شركة مسجلة في لندن، أسهما في بورصة شنغهاي.