لوفتهانزا تعتزم تعيين آلاف الموظفين والمضيفين الجويين هذا العام

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تعتزم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعيين آلاف من الموظفين الجدد خلال العام الجاري.

وقالت الشركة اليوم الجمعة إنها ستعين في قطاعاتها بألمانيا والنمسا وسويسرا خلال 2020 أكثر من 4500 موظف جديد، منها ملء وظائف شغرت من قبل ووظائف مستحدثة، وسيكون نصيب ألمانيا منها حوالي 3000 وظيفة.

ووفقا لما أعلنته الشركة اليوم سيكون النصيب الأكبر من الموظفين الجدد ممن يعملون على الأرض.

وتبحث شركة لوفتهانزا، أكبر شركات الطيران في ألمانيا، عن متخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومتخصصين في الإدارة بصورة ماسة.

وفوق ذلك سيتم تعيين ما يقارب 1300 مضيف جوي ومضيفة جوية.

وستنصب عمليات التدريب على محور مقرات الشركة في ميونخ.

يعمل لدى مجموعة لوفتهانزا وشركاتها التابعة لها حوالي 138 ألف شخص منهم 34 ألف مضيف جوي.

ويستحوذ على نصيب الأسد في الوظائف الجديدة العلامة التجارية الأساسية للمجموعة بحسب ما قيل أيضا.

في المقابل سيتوقف تعيين موظفين جدد في شركة خطوط بروكسل وشركة الشحن التابعة للوفتهانزا "لوفتهانزا كارجو" وشركة يورو وينجز ذات الأسعار المخفضة والتي تواجه عجزا كبيرا وكلاهما مملوكة للوفتهانزا، بسبب إجراءات توفير النفقات.

وسوف تقوم شركة الطيران النمساوية المملوكة للوفتهانزا "أوستريان إيرلاينز" بتقليص عدد العاملين فيها.

تعرضت لوفتهانزا مؤخرا إلى ضغوط كبيرة بعد الإضراب الذي استمر عدة أيام من جانب نقابة المضيفين الجويين فيها.