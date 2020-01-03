تركيا ترحل 3 سويسريين يشتبه في دعمهم للإرهاب إلى بلادهم

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رحلت تركيا ثلاثة من السويسريين المشتبه في دعمهم للإرهاب إلى بلادهم.

وأكد الادعاء العام الاتحادي في مدينة بيرن أمس الخميس، إعادة عدد من الأشخاص إلى سويسرا.

وقال الادعاء العام إن هؤلاء ليسوا من مقاتلي تنظيم الدولة، إلا أنهم أقاموا بالمنطقة التي كانت خاضعة للتنظيم.

ينظر فيما بين 60 إلى 70 قضية حاليا في سويسرا تتعلق بمتعاطفين مع الإرهاب قاموا على شبكة الإنترنت بنشر دعاية لمنظمات إرهابية.

ويعد ذلك انتهاكا للقانون الاتحادي السويسري بشأن حظر جماعات مثل "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" ومثيلاتها.

وبالتوازي مع ذلك فهناك عدد من مقاتلي تنظيم الدولة معروفة أسماؤهم ويحملون جوازات سفر سويسرية تم القبض عليهم في سورية.

ولم يتم إعادة أحد من هؤلاء إلى سويسرا.

وعارضت وزيرة العدل السويسرية كارين كيلر-سوتر هذا الأمر قائلة إن هؤلاء المقاتلين يجب محاكمتهم في المكان الذي هم فيه.