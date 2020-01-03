اكتشاف مركب جديد في المخ يمكنه التنبؤ بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض

كشفت مجموعة من العلماء في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، عن أن فحوصات الدماغ المتطورة يمكن أن تتنبأ بالطريقة التي تتطور بها مرض الزهايمر داخل المخ قبل سنوات من ظهور أعراضه المرضية الخطيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبحث الفحوصات عن مركب داخل المخ يسمى "tau"، الذي يعتبر المحرك الرئيس لمرض الزهايمر.

ويقول الباحثون إنه يفوق بكثير الأميلويد - وهو بروتين آخر مرتبط بالاضطراب المدمر - في التنبؤ بالمرض، ووجدوا أن استخدام التصوير المقطعي الإيجابي يمكنهم من التنبؤ بكيفية تطور المرض لدى المرضى.

وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى أدوية أفضل، وتطوير برنامج الفحص لمن هم أكثر عرضة للخطر، كما يخلق الأمل في تطوير أدوية تحارب سبب المرض فيما تعالج العلاجات الحالية أعراضه فقط.

وتوصل العلماء إلى نتائجهم حول أهمية المركب تاو بعد تتبع 32 مريضا في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر لمدة تصل إلى عامين.