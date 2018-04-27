رئيس البرلمان القبرصي: تركيا تخطط لتكرار ما فعلته في سوريا من خلال تدخلها في ليبيا

أكد رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريوس أن تركيا تخطط لتكرار ما فعلته في سوريا من خلال تدخلها في ليبيا، لافتا إلى أن المنهج التركي غير مقبول وهو يعتمد على التدخل في شؤون الدول الاخرى وهذا يجب إيقافه.

وأضاف - في حوار خاص لقناة النيل للاخبار مع الاعلامية أمل رشدي بثت مساء اليوم الجمعة - أن تركيا تقوض ما يحاول المجتمع الدولي ان يعمل، داعيا المجتمع الدولي كله أن يقف ضد هذا العدوان.

وأوضح ديمترس أن البرلمان القبرصي سيعمل على إبلاغ المنتديات الدولية بأثار العدوان التركي في المنطقة، لافتا إلى أن الموقف التركي لا يساعد على تحقيق السلام ليس فقط في ليبيا ولكنه يخلق المشكلات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار ديمترس إلى أن الدول الصديقة مثل مصر واليونان والأردن وغيرها من الدول سوف يكون لديها قوة وفي النهاية سوف نفوز والسلام سوف يعم في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، لقد عانينا كثيرا وشعوب المنطقة تحتاج إلى السلام والتعاون وليس الإجراءات الجدلية والتدخلات العسكرية من قبل تركيا أو غيرها.

وبسؤاله عن كيف ان يتم إدارة هذا الأمر على المستوى الاوروبي او من خلال أعضاء البرلمان الأوروبي خاصة وأن قبرص عضو في البرلمان الأوروبي، قال ديمتريس أن لدينا مؤسسة السلام الاوروبي وهي مهمة جدا ولدينا ايضا البرلمان الاوروبي ولدينا ممثلين في المنتديات الاوروبية قمنا بمقابلاتهم على مستوى الوزراء ، لافتا إلى أنه التقى باعضاء البرلمان وسوف نستخدم هذه الاتصالات لشرح التوجهات العدائية لتركيا في المنطقة وايضا لدينا اتصالات مع كندا وهي جزء من دول "الكومنولث" وسوف اشرح ما الذي يحدث في شرق البحر الابيض المتوسط وليبيا والاعتداءات التركية في هذه المنطقة وكيف يمكن لها أن تعطل العمليات السلمية والمصالحة.

وبشأن العقوبات على تركيا، قال ديمتريس إنه سوف يكون هناك تشديد للعقوبات الأوروبية على تركيا، لافتا إلى أن برلمان قبرص لديه اتصالات كثيرة مع برلمانات الدول العربية مثل: مصر والأردن وكان مع دولة الإمارات لترسيخ السلام في المنطقة.

وشدد على أن المنهج التركي غير مقبول وهو يعتمد على التدخل في شؤون الدول الاخرى وهذا يجب ايقافه ، مشيرا إلى أن قرارات تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا تمثل خرقا للقرارات الدولية بحظر السلاح.

وقال ديميترس إن تركيا مسؤولة عن زيادة الهجرة غير الشرعية وخصوصا من سوريا إلى اوروبا وتستخدم اللاجئين الأبرياء لابتزاز الدول الأوروبية، لافتا إلى أنه عقب سيطرة الجيش الوطني الليبي على معظم ليبيا تراجعت وتيرة الهجرة غير الشرعية منها، وفي حال سيطرة تركيا على ليبيا ستتضاعف وتيرة الهجرة غير الشرعية منها إلى اوروبا.

وقال إن تركيا أسست معسكرات لديها وتقوم بإرسال الجنود الذين يتم تدريبهم بها إلى ليبيا.

وبشان التعاون مع دول منطقة شرق البحر المتوسط، أكد "نهدف إلى خلق تعاون متعدد الأوجه مصر واليونان لنشر السلام والتنمية".