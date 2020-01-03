تحليق عشرات الطائرات الأمريكية فوق مبنى قاعدة «عين الأسد» الجوية بالعراق

حلقت عشرات الطائرات الأمريكية فوق مبنى قاعدة "عين الأسد" الجوية، اليوم/الجمعة/، بعد ساعات من استهداف رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وقال مصدر أمني - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن القوات الأمريكية أوعزت إلى عشرات الطائرات الحربية والمسيرة بتنفيذ طيران مباشر وعلى مدار 24 ساعة فوق مبنى قاعدة عين الأسد الجوي بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار على خلفية اغتيال ابو مهدي المهندس وسليماني من قبل طائرات أمريكية مسيرة صباح اليوم".

وأضاف أن "المناطق الغربية لأول مرة تشهد مثل هذا التحليق من الطيران الكثيف للقوات الأمريكية، والتي تضم عددا من قواعد القوات الأمريكية"، مبينا أن" الطيران الكثيف رافقه قيام قوات برية أمريكية بعمليات استطلاع للمناطق الصحراوية القريبة من مواقعها تحسبا لأي طارئ".