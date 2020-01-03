فرنسا: رجل يطعن عددا من المارة في فيلجويف بضواحي باريس والشرطة ترديه قتيلا

أعلنت شرطة لاهاي لي روز جنوب باريس الجمعة مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح في عملية طعن نفذها مهاجم بمدينة فيلجويف المجاورة قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وترديه قتيلا.

وأعلنت مصادرة متطابقة في ضاحيتي فيلجويف ولاهاي لي روز جنوب باريس الجمعة مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في عملية طعن نفذها مهاجم عند الساعة الثانية ظهرا في فيلجويف قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المصادر أن رجلا هاجم بسلاح أبيض عدة أشخاص في إحدى الحدائق العامة لأسباب مجهولة، قبل أن تصيبه الشرطة بطلقات نارية مميتة.