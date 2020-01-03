رئيس ميناء الإسكندرية لـ«الشروق»: استقبلنا 4115 سفينة و112 ألف و600 سيارة زيرو خلال 2019

الهدف الرئيسى المراد تحقيقه فى 2020 التواجدعلى الخريطة التنافسية من خلال تقديم أفضل خدمة وتحقيق أفضل إيراد

قال رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إن الميناء شهد نشاط ملحوظ خلال 2019 تمثل فى حركة السفن والشاحنات والبضائع، حيث استقبل الميناء 112 ألف و600 سيارة زيروعام 2019 مقابل أكثر من 107 ألف سيارة في عام 2018.



وأضاف شاهين، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه بلغ عدد الحاويات المكافأة 1.814 مليون حاوية مقابل 1.758 مليون حاوية عام 2018 بنسبة زيادة 3% عن العام الماضي، وبلغت نسبة زيادة تداول الصب الجاف 5% عن العام الماضي حيث تم تداول 31.3 مليون طن خلال عام 2019 مقابل 29.6 مليون طن عام 2018، كما زادت نسبة تداول البضائع المحواه بنسبة 1% .



وأضاف شاهين فى تصريحات صحفية لـ"الشروق" أن الهدف الرئيسى المراد تحقيقه فى 2020 التواجد على الخريطة التنافسية من خلال تقديم أفضل خدمة وتحقيق أفضل إيراد مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واضعين فى الاعتبار المنافسة الشرسة التي يشهدها المجتمع المينائي في العالم.



وعن أهمية العنصر البشرى أشار رئيس الميناء، إلى أن لدينا موارد بشرية ومادية ونهتم بالعنصر البشري من حيث التدريب وإعادة التأهيل ليكون هناك عنصر بشري قادرعلي تقديم خدمة متميزة تلقي قبول واستحسان لدى المتعاملين مع الميناء.



وحول البنية الأساسية للميناء قال: "نهتم بأعمال الصيانة للأدوات والمعدات والوحدات البحرية وغيرها لنعزز الإمكانيات المادية، ورفع كفاءة المرافق والمباني والأرصفة والساحات والمسطح مائي لتحقيق معدلات أعلى في الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، ودخول وخروج السلع والبضائع والشاحنات والبارجات النهرية والنقل بالسكة الحديد".



وأوضح رئيس ميناء الإسكندرية أن نسبة تنفيذ المشروعات في الفترة السابقة شهدت نشاطا فبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة تأهيل حاجز الأمواج إلى 100%، ونسبة تنفيذ بناء عدد من القاطرات البحرية بلغت 100%، ونسبة تنفيذ تعلية الأسوار الجمركية بلغت 49%، ونسبة تنفيذ مشروع إنشاء عدد 2 مخزن هياكل معدنية بميناء الدخيلة وصلت 100%، ونسبة تنفيذ المنطقة الأولي والسادسة بلغت 99%، كما بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الجراج متعدد الطوابق بأعماله الإضافية 73%.



وتابع: "بلغت نسبة مشروع إحلال وتجديد أنظمة المراقبة التليفزيونية بمينائي الإسكندرية والدخيلة 100%، هذا بالإضافة إلى مشروعات أخرى كثيرة زادت نسب التنفيذ فيها".



وشدد رئيس الميناء على الانضباط داخل الميناء، مضيفا: "هناك سبب رئيسي لإحداث هذا الانضباط وتسريع لمعدلات الآداء وتنفيذ المشروعات بالميناء وهو الزيارات والجولات المتكررة للفريق كامل الوزير التى تعمل على الارتقاء بالميناء.



ورأى الربان شاهين أن العمل الميداني أساس كل نجاح والجلوس على المكاتب يٌبعد الناس عن الواقع، والميناء يعمل به جهات وشركات عديدة ولو لم يتواجد الميناء وسط هؤلاء لما حقق أي نتيجة، يأتى ذلك بالتزامن مع النزول إلى أرض الواقع وحل مشكلات العمل الحقيقية ولن يحدث ذلك بالعمل الميدانى و التواجد بين الناس.



وأضاف الربان أن المتابعون لنشاط النقل البحري لاحظوا فعالية في أداء الميناء خلال 2019، مرجعا ذلك إلى أن العبرة ليست في كثرة الأعمال وإنما في تحقيق الهدف والقضاء على البيروقراطية.



ولفت رئيس ميناء الإسكندرية إلى أنه لأول مرة نشر تعليمات تشغيل الميناء، وإصدار قرارات جديدة لتحقيق الانضباط داخل الميناء، وتحقيق شروط السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان سير العمل بيسر وأمان وفعالية.



وفى نهاية حديثه أكد الربان رئيس ميناء الإسكندرية أن النجاح مرهون بالاهتمام بهذا العنصر البشرى، وأنه عمل على إخراج طاقة العاملين الذين استجابوا وأطلقوا العديد من المبادرات في حب الميناء وارتقوا بالآداء في أقل من 3 أشهر.



ولفت الربان إلى أن العاملين فى الميناء بأنفسهم ينظفون الشوارع والمسطح المائي والأرصفة والزراعات، ودهان الأرصفة والمباني، وقدموا مقترحات تطوير، وقاوموا الشائعات، والكثير منهم يعمل قبل وبعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية.