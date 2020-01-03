البرازيل ترفع الحد الأدنى للأجور في العام الجديد

رفعت البرازيل الحد الأدنى للأجور شهريا إلى أكثر من ألف ريال برازيلي للمرة الأولى، وبذلك تزيد الأجور في عام 2020 بنسبة 1ر4 بالمئة إلى 1039 ريالا (56ر257 دولار أمريكي) مقارنة بمستوى عام 2019 والذي كان يبلغ 998 ريالا (40ر247 دولار).

ووفقا لماذكرته وكالة أنباء بلومبرج ، أعلن مجلس الشيوخ الاتحادي اليوم الخميس في بيان صحفي أن الحد الأدنى للأجور في 2020 يتجاوز المبلغ المتوقع الأصلي من جانب الحكومة الاتحادية البرازيلية وكان يبلغ 1031 ريالا (28ر256 دولار) للعام الجديد.

ويتخطى الحد الأدنى للأجور في خمس ولايات، الحد الأدنى الوطني للأجور في البرازيل. ومن المقرر أن يتم إعلان الزيادات في الحد الأدنى للأجور في هذه الولايات في وقت لاحق من العام الجاري.

وهذه الولايات هي بارانا، وريو دي جانيرو، وريو جراندي دو سول، وساو باولو، وسانتا كاتارينا.