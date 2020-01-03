تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال نوفمبر مع انخفاض حركة السياحة

كشفت بيانات اقتصادية، اليوم الجمعةن تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج بأكثر من عشرين بالمئة في شهر نوفمبر الماضي، مع انخفاض حركة السياحة في الجزيرة.



وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيانا للحكومة في هونج كونج جاء فيه أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 6ر23 بالمئة في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في استمرار لمسلسل التراجع للشهر العاشر على التوالي.



ومن حيث الحجم، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 4ر25 بالمئة.



وانخفض معدل توافد السائحين إلى هونج كونج من بر الصين الرئيسي الذي يعتبر مصدر السائحين الرئيسي للمستعمرة البريطانية السابقة، بنسبة غير مسبوقة بلغت 58 بالمئة خلال نوفمبر.



وكشفت بيانات جمعتها "بلومبرج" من مكتب السياحة في هونج كونج أن عدد السائحين في الجزيرة تراجع إلى أدنى من ثلاثة ملايين سائح، للمرة الأولى منذ فبراير 2011.