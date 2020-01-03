 منتقدا سياسات ترامب.. بايدن يؤكد أن إيران تعهدت بالفعل «بالانتقام» لمقتل سليماني - بوابة الشروق
الجمعة 3 يناير 2020 9:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

منتقدا سياسات ترامب.. بايدن يؤكد أن إيران تعهدت بالفعل «بالانتقام» لمقتل سليماني

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 8:40 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 8:40 م

 

حذر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة اليوم الجمعة، من انتقام إيران لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن بايدن قوله إن سياسات ترامب ستزيد بالفعل من مخاطر نشوب حرب مع إيران الذي أصبح لديها الآن الدافع للانتقام.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان صباح اليوم "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك