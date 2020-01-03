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حذر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة اليوم الجمعة، من انتقام إيران لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن بايدن قوله إن سياسات ترامب ستزيد بالفعل من مخاطر نشوب حرب مع إيران الذي أصبح لديها الآن الدافع للانتقام.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان صباح اليوم "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.