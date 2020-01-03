بايدن: ترامب مدين للشعب بتوضيح عملية القتل في العراق



حذر نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، من أن الرئيس دونالد ترامب "ألقى بعود من الديناميت في صندوق بارود" وذلك بإصداره أمر بقتل جنرال إيراني قوي في بغداد.

وأضاف بايدن عبر تغريدة على صفحته على تويتر "ليس هناك أي أمريكي سيحزن على وفاة قاسم سليماني، إنه يستحق تقديمه للعدالة بسبب جرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأبرياء في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح أن ترامب "مدين للشعب الأمريكي بتفسير الاستراتيجية وخطة الحفاظ على سلامة قواتنا وموظفي السفارة، وشعبنا ومصالحنا، هنا في الداخل والخارج، وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وتابع "أنا لست مطلعا على الاستخبارات وما زال الكثير غير معروف ، لكن إيران سترد بالتأكيد. يمكن أن نكون على شفا صراع كبير عبر الشرق الأوسط".