9 أنوع من الأطعمة لا يجب وضعها في حوض المطبخ

الحوض من الأشياء المهمة في المطبخ؛ لأنه وسيلة لتنظيف الأطباق وأيضًا مصدر للتخلص من بعض بقايا الطعام، مثل الشوربة، ولكن خلال تنظيف المرأة فإنها تلقى بعض الأشياء في الحوض، مثل الزيوت والخضروات، وتختفى أجزاء منها مع المياه الجارية وتبقى أخرى في القاع، وهذا يضطر المرأة إلى تنظيف الحوض منعًا لانسداده، ويعد ذلك مؤشر تحذيري للنساء بأن ليست كل الأشياء يمكن تصريفها عبر الحوض.

وفقًا لموقع "bestlifeonline"، فإنه يوجد بقايا أطعمة تتسبب في سد الصرف الخاص بالحوض بسبب حجمها أو أنها مادة لزجة تتراكم وتسبب انسداد ورائحة كريهة مع الوقت، ومن هذه الأشياء:

1- دهون اللحوم

تحتوي بعض أنواع اللحوم على دهون بكميات متفاوتة وبعد الانتهاء من الطهي تتخلص المرأة من ماء السلق في الحوض دون أن تعلم أنها بذلك تتسبب في مشكلة بالسباكة، لأن الشحوم حينما تتحرك مع الماء البارد في الأنابيب تصبح صلبة ومع الوقت تؤدي إلى انسداد الحوض.

2- الدقيق

قد يكون بسيطًا؛ إلا أنه يتسبب في مشكلة خطيرة حينما تسقط عليه قطرات المياه لأنه يتحول حينها إلى كتل عجين، يتسبب في انسداد الصرف، ولحل هذه الأزمة يتم صب القليل من زيت الطعام في الحوض مع المياه الجارية.

3- زيت الزيتون

على الرغم من أن زيت الزيتون مادة زلقة؛ إلا أنه حينما يلامس الماء يصبح بارد ويتجمد في المواسير مما يؤدي إلى انسدادها مع الوقت.

4- عظام الدجاج

العظام لا تسقط بالطبع في ماسورة صرف حوض المطبخ، إلا أنها تكون حاملة لبعض الدهون التي ستسبب مشكلة انسداد بسبب تركها مع الماء، ولذلك يجب التخلص منها بإلقائها في القمامة على الفور.

5- الأرز

من الطبيعي تصفية الأرز والمعكرونة في الحوض، ولكن ما لا تعرفه بعض النساء أن سقوط بقايا الأرز أو المعكرونة في الحوض يتسبب في انسداد المواسير سريعًا، لأنهما أطعمة تصبح لينة مع الماء.

6- بقايا القهوة

القهوة تذوب سريعًا في الماء، ولكن بقايا فنجان القهوة يكون عبارة عن كتلة يمكن أن تتراكم في الأنابيب وتتسبب في انسدادها.

7- البطاطس المهروسة

أحيانًا تضع المرأة وعاء مليئ ببقايا البطاطس المهروسة في الحوض استعدادًا لتنظيفه لكنها لا تعلم أنه بالرغم من أن البطاطس لينة إلا أنها تسبب انسدادًا في الأنابيب لأنها تتراكم داخله ولا تذوب مع الماء.

8- قشر البيض

قشر البيض مكانه الأمثل هو القمامة لأنه في حالة وضعه بالحوض تتسبب أجزائه الصغيرة في سد أنبوب الصرف لتراكمها في الجوانب.

9- الخضروات

تنظيف الخضروات، مثل البقدونس يتسبب في انسداد الحوض لأن بعض أوراقه تسقط في مصدر الصرف وتتراكم مع الوقت فيه لأنها تلتصق بجدار الأنابيب ولا تنصرف مع المياه الجارية، وللوقاية من هذه المشكلة يفضل تنظيف الخضروات الورقية في الحوض بعد وضع السداده فيه.