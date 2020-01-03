النائب ضياء داود: وقت الأزمة لا مجال لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأمن القومي

أكد النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25-30 البرلماني في بيان له أن الظرف الراهن نتيجة تهديدات محتملة للأمن القومي المصرى على حدودنا الغربية مع ليبيا نتيجة تصعيد تركي يخالف القوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذى يستلزم فورا وحدة الصف داخليا ويعيد ترتيب الأولويات فلا مجال للمكايدة السياسية على حساب الأمن القومى المصري.

وأضاف: "لا يجب التساهل مع كل من تسول له نفسه داخليا الترويج للمشروع العثماني التوسعي في الشرق الأوسط لا سيما في ليبيا، فهو لدينا سواء بسواء كالتوسع الصهيونى فى المنطقة فكلا المشروعين معادي لأمننا القومي مصريا وعربيا".

واختتم النائب بيانه بالدعاء: "عاشت مصر مقبرة للغزاة".