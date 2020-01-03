بلومبرج: تزايد مخاطر الشحن البحري في الشرق الأوسط بعد ارتفاع حدة التوترات بين أمريكا وإيران

قالت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، إنه بات من المتوقع تزايد مخاطر الشحن البحري في واحدة من أهم المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم بعد الغارة الجوية التي شنتها امريكا على العراق وأسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وأضافت بلومبرج إن زيادة المخاطر تأتي بعد أشهر قليلة فقط من بلوغها مستويات قياسية فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية.

وتعهدت إيران "بالانتقام الشديد" لاغتيال سليماني وهو ما أجج حلقة التوترات المتزايدة بالفعل في المنطقة التي تصدر معظم نفط العالم.

وبسبب هذا التوتر قفزت أسعار خام برنت بنحو 9ر4 في التداولات اليومية.

وقال أوليفر جاكوب، العضو المنتدب في شركة بتروماتريكس:"كلما كان هناك توتر في المنطقة، يرتفع بدل المخاطرة".

وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت المكاسب اليومية للناقلات العملاقة على الطريق القياسي من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أكثر من 300 ألف دولار في اليوم ، بعد أن قالت إيران إن الصواريخ أصابت إحدى سفنها في البحر الأحمر.

وقد جاء ذلك بعد الهجمات التي شنتها إيران على البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية قبل ذلك بشهر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في أواخر عام 2018، وفرضت عقوبات أمريكية منفصلة على بعض السفن الصينية، ساهم أيضا في زيادة معدلات عوائد الشحن العام الماضي.