 الرئيس اللبناني: مقتل سليماني يرفع منسوب التوتر والتهديدات الأمنية في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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الرئيس اللبناني: مقتل سليماني يرفع منسوب التوتر والتهديدات الأمنية في الشرق الأوسط

ميشال عون
ميشال عون

نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 5:59 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 5:59 م

اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة، عن تعازيه في برقية لنظيريه الإيراني حسن روحاني، والعراقي برهم صالح، ومديناً جريمة اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال عون، في برقيته للرئيس روحاني في بيان:"تلقيت بألم نبأ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني ومجموعة من المسؤولين والمرافقين، في توقيت بالغ الدقة في منطقة الشرق الأوسط، وبما يمكن أن يرفع حجم التحديات التي تواجهها دول المنطقة، ومنسوب التوتر والتهديدات الأمنية".

وأضاف "في هذه المناسبة الأليمة، أتوجَّه اليكم وإلى الشعب الإيراني الصديق بتعزيتي القلبية"، مؤكداً " إدانة لبنان للجريمة التي أدَّت إلى مقتل اللواء سليماني وصحبه"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووجّه الرئيس عون برقية مماثلة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، معزياً ومديناً الجريمة التي أدت إلى اغتيال نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس "والتي أتت فيما تسعون إلى تثبيت الاستقرار في بلادكم، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية."

وكان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، قد قتلا في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة في قصف صاروخي أمريكي استهدف مطار بغداد.

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