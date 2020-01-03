مقتل سليماني والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تقود أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر

سجلت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاعا بحوالي 3% في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بعد غارة جوية أمريكية أمر بها الرئيس "دونالد ترامب" أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم، ما يزيد من مخاوف إضطراب إنتاج النفط في الشرق الأوسط الذي يعد أهم منطقة منتجة للمعدن الأسود النفيس في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 2.97% إلى 68.23 دولار للبرميل، بعدما قفزت في وقت سابق إلى مكاسب بواقع 4.4% لمستوى 69.16 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأضافت عقود خام "نايمكس" تسليم فبراير 2.81% عند 62.92 دولار للبرميل، بعد أن سجل الخام ارتفاعا بواقع 4.4% ليصل إلى 63.84 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو الماضي.

وتعد هذه الارتفاعات لأسعار النفط في بورصتي لندن ونيويورك للسلع هي الأكبر منذ الهجمات على منشآة أرامكو السعودية في سبتمبر الماضي.

وحسب التقارير الإعلامية، أسفرت غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد نفذت باستخدام عدة صواريخ من طائرة مسيرة عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والقيادي البارز في ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.