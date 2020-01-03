مصادر أمريكية: الكونجرس لم يبلغ مسبقا بقرار اغتيال سليماني

ذكر موقع "سكاي نيوز" نقلًا عن مصادر أمريكية أن الكونجرس لم يبلغ مسبقا بقرار اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن المتحدث باسم المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني كيوان خسروي أعلن ان "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سيعقد خلال الساعات القادمة، اجتماعاً طارئاً لبحث العدوان الذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد".

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بهجوم صاروخي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" يوم الخميس أن قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن الجنرال سليماني قتل فجر اليوم الجمعة، في هجوم نفذه طيران مروحي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.