أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) في بيان لها تبنيها لعملية مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيرانية. مشيرين إلى أن "الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجمات الإيرانية في المستقبل".

وفي التقرير التالي قراءة تاريخية للتدخلات الإيرانية في العراق والميليشيات التابعة لفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني..

ما هو فيلق القدس؟

فيلق القدس هو وحدة قوات خاصة تابعة لـ"الحرس الثورى الإيراني" (حرس الثورة الإسلامية)، وهو واحد من الأقسام الثلاثة الرئيسية للقوات المسلحة الإيرانية بخلاف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية و قوي الأمن الداخلي.

وضم الفيلق مجموعات عسكرية، وبات وحدة عسكرية متكاملة تتبع الحرس الثوري الإيراني، رغم أن ميزانيته أمر سري، ولا تخضع لمناقشة البرلمان، في وقت لا يعلم على وجه التحديد عناصر هذا التشكيل العسكري.

ويهدف الحرس الثوري، وفقا للدستور الإيراني، إلى حماية نظام الجمهورية الإسلامية داخل إيران وخارجها، بالإضافة إلى منع التدخلات الأجنبية ومنع الانقلابات العسكرية أو الحركات المنحرفة والمتطرفة ضد النظام الإيراني.

ويُكلف فيلق القدس بإنجاز العمليات الخارجية للنظام الإيراني، وقد اتضح حجم دوره بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وإثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.

تاريخ نشأته :

تكون فيلق القدس في حرب الخليج الأولى (سبتمبر 1980) بهدف القيام بعمليات سرية داخل العراق، وتضمن ذلك تقديم الدعم للأكراد العراقيين الذين يقاتلون صدام حسين، كما تولت الوحدة إحدى أولى المهمات الإقليمية بالمساعدة في إنشاء حزب الله في لبنان في عام 1982.

كما تدخل فيلق القدس في حرب أفغانستان بتقديم الدعم لحزب الوحدة الإسلامي الشيعي وذلك أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

وفي أعقاب ظهور حركة طالبان السُنية في أفغانستان، حوّل فيلق القدس دعمه إلى التحالف الشمالي، وهو ائتلافٌ من الميليشيات كان يسعى للإطاحة بحركة طالبان. وفي السنوات الأخيرة، عمل فيلق القدس في بلدان مثل سوريا. وبحسب تقرير نشرتة قناة فوكس نيوز الأمريكية، فإن فيلق القدس يعتبر منظمة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية، تقوم بأداء دور قذر من وراء الكواليس لإيران لعقود من الزمن. وأشارت فوكس نيوز إلى أن فيلق القدس هو من أكثر النخبة سرية في الفروع العسكرية الإيرانية.

قاد قاسم سليماني "فيلق القدس" منذ 1998 وحتى اغتياله اليوم، وسبقه في القيادة أحمد وحيدي الذي تولى قيادة «قوات القدس» لسبع سنوات. في أثناء قيادته تمت عدة اغتيالات في خارج الحدود الإيرانية، منها : اغتيال غلامعلي اُويسي (المشير العسكري في عهد الشاه).

تاريخ من التدخلات الإيرانية بالعراق:

أعطى إسقاط الولايات المتحدة لنظام صدام حسين في 2003 الفرصة لإيران للتدخل في الشأن العراقي بعد سقوط مؤسسات الحكم العراقي بشكل كامل تقريبا، وبالأخص المؤسسة العسكرية العراقية. ووفقا لموقع المركز العربي للبحوث والدراسات فإن السنوات الأخيرة شهدت عدة شواهد توضح مدى حدود التدخل الإيراني المؤثر داخل العراق، وخاصة فيما يخص الجانب العسكري، أي عمليات التمويل والتدريب والتسليح الذي تمنحه للعصابات الشيعية المسلحة في العراق خاصة من خلال "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني".

قاد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، مؤخرا تدبير هجمات على قواعد قوات التحالف الدولي في العراق خلال الأشهر الماضية وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اغتياله بحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون.

وفي يوليو 2017، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي: إن طهران خصصت 300 مليون دولار لفيلق القدس المكلف بإدارة العمليات الخارجية في الحرس الثوري.

ميليشيات أخرى إلى جانب فيلق القدس في العراق

يتهم مواطنون ومحللون عراقيون ميليشيات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني و المعروفة باسم "فصائل المقاومة" بالسعي لبسط النفوذ الإيراني في بلدهم عبر تغيير الطابع الديني للمناطق ذات الأغلبية السنية و نشر الفتنة الطائفية. ومن بين هذه الميليشيات كتائب حزب الله وجيش المهدي (بزعامة مقتدى الصدر)، وحركة النجباء وعصائب أهل الحق (بزعامة قيس الخزعلي) ومنظمة بدر (بزعامة هادي العامري)، تهدف هذه الميليشيات إلى نشر فكر ولاية الفقيه الذي يدعو إلى إظهار الولاء لـ"الولي الفقيه" أي المرشد الأعلى في إيران، "علي خامنئي".

كتائب حزب الله في العراق

مثلت مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد ميداناً جاذباً للمرجعيات الدينية حيث انجذب مجمل الشباب الشيعي إلى الحركات الثورية الشيعية. ومثلت تلك المدينة القاعدة الخصبة لتلك المرجعيات، بما فيها المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي كان له خيوط رفيعة مع شباب المدينة فتم تشكيل فصائل مسلحة تقاوم الوجود الأمريكي عبر كتائب سُميت بكتائب حزب الله في العراق.

عصائب أهل الحق

تمكن الإيرانيون من إقناع الخزعلي أحد قادة الصدر بالانفصال عنها، وتأسيس جماعة مسلحة يتزعمها بنفسه، لتتكون جماعة عصائب الحق بالانشقاق عن الصدر.

منظمة بدر.. خلاف وانشقاق

لم تقم منظمة بدر، الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي سابقاً، والكيان السياسي المستقل عن المجلس حالياً، بزعامة هادي العامري، بعمليات عسكرية معروفة خلال السنوات الأولى من العملية السياسية بعد عام 2003. وانطلاقا من الاختلاف مع زعيم المجلس الأعلى وقتذاك عمار الحكيم، انشق العامري عن حزبهِ الأم، وأعلن الولاء الفقهي العلني للمرشد الإيراني علي الخامنئي.