 اتحاد المحامين العرب يدين موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتحاد المحامين العرب يدين موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:52 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:52 م



أدان المكتب الدائم الطارئ لاتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال الاتحاد -في بيان اليوم الجمعة- إن تلك الموافقة تأتي ضمن التحركات التركية المريبة في المنطقة العربية التي بدأت باحتلال الشمال السوري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي المتواطئ، مؤكدًا أن أي تواجد عسكري تركي في ليبيا يعتبر احتلالًا لأراضي عربية تبحث عن التعافي ولم الشمل الوطني لتزيد الفتنة وتنتصر لحفنة تبحث عن تقسيم ليبيا وتهديد جوارها العربي في مصر والجزائر.

وطالب المكتب الدائم المنظمات الدولية والعربية الرسمية والشعبية بالتدخل السريع لوقف أي عدوان تركي محتمل على الأراضي الليبية، والحفاظ على وحدة التراب الوطني لليبيا، وحماية ثروات الليبيين من النهب.

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