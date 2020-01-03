رئيس وزراء مقدونيا الشمالية يستقيل ويمهد الطريق أمام انتخابات مبكرة

استقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زئيف من منصبه، اليوم الجمعة، ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 12 أبريل المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.



وخلال فترة ولايته، أعاد زئيف تسمية البلاد لتسوية نزاع مع اليونان، وهو ما فتح المجال أمام انضمام سكوبي إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرقل في أكتوبر الماضي بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، وقال إن التكتل في حاجة أولا إلى مراجعة القواعد الخاصة بالتوسع.



وبموجب اتفاق بين الأحزاب السياسية، سيرأس وزير الداخلية أوليفر سباسوفسكي حكومة تسيير أعمال.



وتعرض زئيف، الذي يسعى إلى ولاية رابعة على رأس الحكومة، إلى انتقادات من المعارضة ووسائل الإعلام المحلية لتجاهله إجراء إصلاحات اقتصادية وقضائية، والاهتمام على نحو أكبر بالسياسة الخارجية.