حزب الله ينفي سقوط لبنانيين في الغارة الأمريكية بالعراق

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، اليوم الجمعة، الشائعات عن سقوط لبنانيين في الغارة الأمريكية على العراق التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية وآخرين في غارة جوية في بغداد.

كانت وسائل إعلام عربية أعلنت أن العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني والمهندس، أدت أيضا الى مقتل مسؤول جهاز العمليات الخارجية في "حزب الله" سامر عبدالله.

كان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أعلن، تعليقاً على مقتل قاسم سليماني إكمال الطريق لتحقيق كل أهداف سليماني، مشيراً إلى أن الأميركيين لن يحققوا أياً من أهدافهم .

وقال نصرالله في بيان اليوم الجمعة إن "القتلة الأمريكيين لن يستطيعوا إن شاء الله أن يحققوا اياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي اخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين".