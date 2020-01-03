 حزب الله ينفي سقوط لبنانيين في الغارة الأمريكية بالعراق - بوابة الشروق
الجمعة 3 يناير 2020 2:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

حزب الله ينفي سقوط لبنانيين في الغارة الأمريكية بالعراق

غارات جوية أمريكية - صورة أرشيفية
غارات جوية أمريكية - صورة أرشيفية
بيروت - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 2:24 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 2:24 م

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، اليوم الجمعة، الشائعات عن سقوط لبنانيين في الغارة الأمريكية على العراق التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية وآخرين في غارة جوية في بغداد.

كانت وسائل إعلام عربية أعلنت أن العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني والمهندس، أدت أيضا الى مقتل مسؤول جهاز العمليات الخارجية في "حزب الله" سامر عبدالله.

كان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أعلن، تعليقاً على مقتل قاسم سليماني إكمال الطريق لتحقيق كل أهداف سليماني، مشيراً إلى أن الأميركيين لن يحققوا أياً من أهدافهم .

وقال نصرالله في بيان اليوم الجمعة إن "القتلة الأمريكيين لن يستطيعوا إن شاء الله أن يحققوا اياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي اخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك