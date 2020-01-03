زيادة مدخرات الألمان في 2019 برغم تراجع الفائدة

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لم يمنع استمرار تراجع أسعار الفائدة المدخرين الألمان من تكديس التريليونات في شكل أصول مالية خلال عام 2019.

ووفقا لحسابات مصرف "دي زد بنك" التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،من المرجح أن ترتفع الأصول المالية للأسر بحوالي 441 مليار يورو (493 مليار دولار) لتسجل قيما قياسية قدرها 6ر6 تريليون يورو في عام 2019.

ويرجع الجانب الأكبر في الزيادة إلى أن الألمان يدخرون المزيد من الأموال. ومن المرجح أن تبلغ نسبة الادخار نصف مستوى عام 2018 البالغ نحو 11 بالمئة.

ويعني هذا أن من كل 100 يورو يتم إنفاقها، يتم إدخار 11 يورو. كما يستفيد حملة الأسهم من ارتفاع أسعارها.

وتعتمد دراسة "دي زد بنك" على إحصاء ودائع البنوك والسيولة النقدية، والسندات وأدوات السوق المالية، والأسهم والصناديق والتأمينات وكذلك طلبات المساهمة من تأمينات التقاعد والمشاركات المالية الأخرى.