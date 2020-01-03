

في ظاهرة ليست غريبة على طائر العقعق الأسترالي، شوهد وهو يحاكي أصوت صفارات الإنذار لسيارة الطوارئ المستخدمة في الإطفاء خلال أزمة حرائق الغابات، التي أثرت على أجزاء واسعة من أستراليا.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أمس الخميس، فيديو لطائر العقعق وهو يقلد أصوات سيارات المطافي، في الحرائق الواسعة التي دمرت ما يقرب من 400 منزل في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها، في الأسبوع الماضي، وسط مطالبة آلاف السكان بإخلاء المجتمعات الساحلية.

وتشتهر طيور العقعق الأسترالية بمحاكاة الأصوات التي تسمعها بشكل متكرر، مثل نباح الكلاب وأجهزة إنذار السيارات، وهي مجموعة من الطيور المختلفة التي تندرج من فصيلة الغرابيات ذات الأذيال الطويلة.

يذكر أنه كان ما زال هناك أكثر من 110 من النيران مشتعلة في ولاية نيو ساوث ويلز، بحيث كانت هناك 3 حرائق مشتعلة من الساعة التاسعة صباحًا.

هذه كانت نيران كوروان التي تبلغ مساحتها 229000 هكتار على الساحل الجنوبي ، ونيران طريق دان التي تبلغ مساحتها 130 ألف هكتار في الوديان الثلجية ونيران الوادي الأخضر التي تبلغ مساحتها 104000 هكتار شرق ألبوري.

فيما أكد شين فيتزسيمونز، مفوض خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، أن 382 منزلاً على الأقل تم تدميره على الساحل الجنوبي منذ ليلة رأس السنة، وأنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع وصول فرق تقييم الضرر إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، في الوقت الذي تم تدمير فيه 1087 منزلاً في نيو ساوث ويلز منذ يوليو، ويعتقد الآن أن العدد يتجاوز 1200 منزل.