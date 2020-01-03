لبنان يدين مقتل سليماني والمهندس بهجوم أمريكي في العراق

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، عملية اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم امريكي بالعاصمة العراقية بغداد.



وقال البيان "تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بقلق إلى ما حصل في بغداد فجر اليوم، وتدين عملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها اللواء قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وتعتبرها انتهاكاً لسيادة العراق وتصعيداً خطيراً ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة".



ودعا البيان " إلى تجنيب المنطقة تداعيات الاغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير لانه أحوج ما يكون إلى الاستقرار الأمني والسياسي لتأمين خروجه من الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة".



وأضاف البيان " تؤكد وزارة الخارجية، أن لبنان يشجع دوما تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلاً من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية".