الناشطة تونبرج تشارك في احتجاج الطلاب الأسبوعي أمام مقر البرلمان السويدي

شاركت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، التي أتمت عامها الـ17 اليوم الجمعة، في احتجاج الطلاب الأسبوعي أمام مقر البرلمان السويدي بالعاصمة ستوكهولم.



وغردت تونبرج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"احتجاج الطلاب الأسبوعي رقم 72"، وتضمنت التغريدة صورة لتونبرج وهي ترفع لافتة كتب عليها بخط اليد "احتجاج الطلاب للدفاع عن المناخ".



ونظمت تونبرج أول تظاهرة طلابية في أغسطس عام 2018، للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات التغير المناخي.



ولا تزال المدارس في العاصمة السويدية مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد.



وعادت تونبرج إلى السويد الشهر الماضي بعدما قضت 4 أشهر ونصف الشهر خارج البلاد، حيث ألقت كلمة في اجتماعات خاصة بالمناخ في سويسرا ونيويورك.



كما تحدثت الناشطة السويدية أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الإسبانية مدريد وأمام حشد في مدينة تورينو بإيطاليا.



وفي ديسمبر العام الماضي، حصلت تونبرج على لقب شخصية العام الذي تمنحه مجلة التايم الأمريكية وذلك لدورها في خلق حركة عالمية لجذب الانتباه إلى تغير المناخ من خلال التغيب عن المدرسة في أيام الجمعة.



ولا تستخدم تونبرج الطائرات في رحلاتها لدواع بيئية، حيث قامت برحلتين بحريتين عبر المحيط الأطلسي في عام 2019.