الهلال يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين بركلات الترجيح

تأهل الهلال إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه الفيصلي 6 - 5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2 - 2 .

وتقدم الهلال عن طريق محمد البريك في الدقيقة 18، قبل أن يدرك رولي يونيفاسيا التعادل للفيصلي في الدقيقة 29، ثم سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 73 سجل محمد قاسم هدف التعادل للفيصلي، ليحتكم الفريقين إلى وقت إضافي، ومن بعده ركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال الذي سجل كل ضربات الترجيح في شباك الفيصلي، فيما أخفق الأخير في تسجيل الضربة الأخيرة.

وتأهل الهلال لمواجهة الاتفاق في دور الثمانية من المسابقة، حيث كان الأخير اكتسح ضيفه أحد بنتيجة 7 - 1 ، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.